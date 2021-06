Em seis meses de gestão, SINDSEF-RO faz balanço das principais medidas adotadas em prol da categoria

Há 32 anos o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO tem lutado para garantir o cumprimento dos direitos de seus filiados, sempre atento às diversas demandas de suas categorias de base e atuando com investidas em todos os âmbitos, seja com medidas administrativas, jurídicas e mobilizações políticas para defender os interesses dos servidores públicos federais no estado de Rondônia.

Neste dia 8 de junho, a atual gestão sob comando do presidente Mário Jorge Sousa de Oliveira, de seus diretores e coordenadores regionais, completa seis meses à frente da entidade, e nesse período tem fortalecido as lutas e trabalhado intensamente resgatando o papel principal do Sindsef, na defesa intransigente de diretos e garantias de seus filiados.

Confira algumas das bandeiras de atuação da entidade nesses seis meses de gestão:

Participação ativa no fórum rondoniense em defesa do serviço público com a participação em CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO E MOBILIZAÇÃO CONTRA A APROVAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA e em defesa do serviço público (PEC 186, PEC 187 e PEC 32) inclusive lançando divulgação de campanhas de outdoor nos principais municípios e plotagem de veículos.

Articulação junto aos estados de Roraima e Amapá e criação de GRUPO DE TRABALHO para articular apoio em prol da aprovação da PEC 07 e emendas do senador Marcos Rogério/RO.

Luta pela MANUTENÇÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS no contracheque dos beneficiários da FUNASA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, EX-TERRITORIO E FUNAI com a CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO (GT) para estudar medidas para reverter a medida.

Investidas junto ao Ministério da Saúde e Ministério da Economia e Funasa pelo cumprimento de prazo de migração para a nova plataforma.

Luta política, administrativa pela CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE NA (NÍVEL AUXILIAR) PARA NI (NÍVEL INTERMEDIÁRIO) dos servidores transpostos.

Luta política e administrativa pela atualização de PROGRESSÕES DOS PROFESSORES PIONEIROS.

Luta política e administrativa NOVO PRAZO PARA OPÇÃO DE EBTT (Enquadramento Ensino Básico Técnico E Tecnológico) e enquadramento dos professores leigos do ex-Território com articulação junto aos parlamentares da bancada federal pela inclusão de nossa proposta de emenda a PL 1913/2013 que resolverá de forma definitiva a opção dos professores para o EBTT.

FORÇA TAREFA SINDICAL EM BRASÍLIA pelo destravamento do Imposto de Renda da Isonomia e da GEAD.

FORÇA TAREFA 2 EM BRASILIA com audiências junto ao Ministério da Saúde e Funasa para protocolo de recurso administrativo sobre a retirada dos planos econômicos.

Luta pelo andamento da PEC 101 – que reivindica a concessão de PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES DA EXTINTA SUCAM que manusearam o inseticida Dicloro-Difenil-Tricloroetano – DDT.

Mobilização pela assinatura do termo de acordo para pagamento retroativo da gratificação de títulos denominada RSC (RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS) após a vitória do Sindsef em ação judicial.

Acompanhamento junto a CEEXT pelo enquadramento dos servidores da transposição.

Adesão e divulgação da CAMPANHA PELA VACINAÇÃO JÁ.

Busca de PARCEIRAS E CONVÊNIOS DE PLANOS DE SAÚDE para os filiados.

CAMPANHA PELA MANUTENÇÃO E NOVAS FILIAÇÕES dos servidores, em especial os transpostos, com sorteios de brindes.

Frente de trabalho na Sede Administrativa e nas Coordenações Regionais para atendimento dos filiados no

CADASTRAMENTO FACIAL DO APLICATIVO SOU GOV E MEU GOV.

INSTALAÇÃO DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA que passam a atuar de forma independente, gozando de prerrogativas e deveres.

CONTROLE E MONITORAMENTO DAS RECEITAS DO SINDSEF com contenção de gastos que não sejam essenciais enquanto perdurar o cenário de incertezas e ameaças de perda de salários e direitos.

Recolhimento em conta dos 5% de receita para FUNDO DE RESERVA DESTINADO A MOBILIZAÇÃO SINDICAL.

CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL com a realização do projeto 03 de formação continuada para os membros titulares da Diretoria Executiva, Coordenações Regionais, Conselho Fiscal e de Ética.

Padronização das notícias oficiais do sindicato com a CRIAÇÃO E LANÇAMENTO DA RÁDIO WEB E TV SINDSEF.

Maratonas de REUNIÕES REGIONAIS por secretarias de forma remota com a realização de ciclo de reuniões regionais com professores e técnicos educacionais organizado pela SECRETARIA DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS e ciclo de reuniões regionais com filiados do ex-Território pioneiros e transpostos organizado pela SECRETARIA DE EX-TERRITÓRIO.

MELHORIA NO ATENDIMENTO JURÍDICO com a implantação de PLANTÃO DE ADVOGADOS NA SEDE DO SINDSEF e atendimento jurídico por meio do BALCÃO VIRTUAL COM ADVOGADOS DO ESCRITÓRIO FONSECA E ASSIS.

Calendário de reuniões com patronos de ações.

Ciclos de reunião com grupo de trabalho de diretores e advogados.

MELHORIAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SINDSEF com a criação de comissão de licitação; criação de comissão de recebimento de materiais; criação para elaboração de regimento interno; comissão para organizar planejamento estratégico; medidas para criação de protocolo digital.

Nova Resolução Sindsef.

Instalação do Arquivo Digital do Sindsef.