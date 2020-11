Em vídeo chocante, baleia engole duas amigas em caiaque; assista

Duas mulheres que estavam em um caiaque foram atacadas por uma baleia jubarte na Califórnia, Estados Unidos. As amigas estavam observando as baleias e decidiram se aproximar mais. Em um momento inesperado uma baleia emergiu das águas e engoliu as duas. O vídeo viralizou na rede social quando a banhista Kelly B. divulgou na rede social.

As duas mulheres foram resgatadas e passam bem. Elas relataram em entrevista que a única coisa que perderam foi as chaves do carro. O acidente ocorreu no dia 11 de novembro.

Veja vídeos

Fonte: PortalCM7