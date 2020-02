Em Vilhena/RO, PRF apreende maconha e cocaína

Na madrugada dessa sexta-feira (31), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizava patrulhamento ostensivo no município de Vilhena/RO, deu ordem de parada à um veículo Pick-up Strada, que desobedeceu os sinais luminosos e sonoros e iniciou fuga. Durante o deslocamento os policiais puderam observar que os ocupantes do veículo estavam lançando objetos pela janela. Quando o carro foi interceptado, os dois homens que tentaram se evadir permaneceram calados, não prestando qualquer informação aos agentes da lei. Em busca detalhada às margens da rodovia foram encontrados 4 quilos de maconha, divididos em 5 tabletes e um saco plástico contendo 70 gramas de cocaína. Em revista detalhada, no interior do automóvel ainda foram encontrados R$ 88.254,00 (oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais) em cheques e R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta Reais) em dinheiro, além de um simulacro de arma de fogo.

Os homens foram conduzidos à UNISP de Vilhena/RO por infração à lei de drogas, qualificados, inicialmente, nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Polícia Rodoviária Federal