Em visita a Fhemeron, Jair Montes reforça importância de um hemocentro em Guajará-Mirim e destina emenda para reforma do prédio em Porto Velho

A visita técnica do deputado estadual Jair Montes (Avante) a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron) em Porto Velho, aconteceu na manhã desta quarta-feira (2) com o intuito de conhecer melhor a estrutura física, equipamento e condições de trabalho dos servidores.

O parlamentar foi recebido pelo presidente Reginaldo Girelli e a vice-presidente Iolanda Matias, que apresentaram as instalações a Jair Montes que informou ao presidente que vai destinar emenda para a reforma do prédio para melhor atender a população doadora.

“A Fhemeron dá sustentação a quase todos os procedimentos, de média e alta complexidade que são realizados em Rondônia temos que melhorar e dar continuidade ao que vem sendo feito.” Ressaltou o deputado.

Jair Montes ainda completou que está apoiando e acompanhando a revitalização do prédio da Fhemeron também em Guajará-Mirim, que terá uma importância significativa já que o banco de sangue irá atender a região da Ponta do Abunã e também Nova Mamoré.

O presidente agradeceu a visita do deputado e informou que a fhemeron está realizando agendamento de doações por meio do telefone 3216-2234 para evitar aglomerações e desta forma atender a todas as recomendações quanto ao recebimento de público em vigência por conta da Covid-19.

“ Nosso estoque está baixo desde o início da pandemia felizmente estamos conseguindo atender devido a rede que conta com bancos de sangue em Ji-Paraná, Vilhena ,Cacoal, Ariquemes e Porto Velho. Mas que o número de doadores caiu muito e pediu que as pessoas se sensibilizem. ”

Quem teve Covid-19 pode doar sangue após 30 dias. Vacinados com Coronavac podem doar após 30 dias também. E vacinados com Astrazeneca e Pfizer após 90 dias.

Quais são os requisitos para doação de sangue?

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação.

Os requisitos para doar sangue é estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes passos:

Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue.

Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para a mulher.

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.

Via ALE-RO