Embaixador Carlos Alberto França deve assumir o Itamaraty

O embaixador Carlos Alberto França deve assumir o Ministério das Relações Exteriores no lugar de Ernesto Araújo, que entregou o cargo hoje pela manhã.

Amigo do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Alberto França é assessor-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República. Ele conta com o apoio de parlamentares do Centrão, por apresentar um perfil discreto para comandar o Itamaraty.

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, Bolsonaro avaliou outros dois nomes para o posto: o almirante Flávio Augusto Viana Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos do Governo, e o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra. O almirante Flávio Rocha recusou o convite; já o embaixador sofria resistência de deputados e senadores por ter um perfil semelhante ao de Ernesto Araújo.

Carlos Alberto França já atuou nas embaixadas na Bolívia, no Paraguai e nos Estados Unidos. Foi o chefe do Cerimonial da Presidência no primeiro ano de governo Bolsonaro.

