Embriagado, homem chega em casa agredindo e ameaçando dar tiro no rosto da esposa

Sob efeito de álcool, o acusado chegou na residência já procurando confusão com a mulher de 28 anos, de acordo com a polícia

Após chegar em casa embriagado, agredir e ameaçar dar um tiro no rosto da mulher, um homem de 25 anos acabou preso na noite de segunda-feira (05) no bairro São Francisco, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Sob efeito de álcool, o acusado chegou na residência já procurando confusão com a mulher de 28 anos, de acordo com a polícia. Ele passou a xingá-la e em seguida partiu para as agressões com socos na vítima.

Descontrolado, o homem afirmava que ia dar um tiro no rosto da esposa, porém, não possui nenhuma arma em casa. Quando a vítima chamou a polícia, o autor do crime pegou o bebê do casal de quatro meses e saiu correndo na rua.

No entanto, ele foi localizado nas imediações e preso por uma equipe da Polícia Militar. O homem foi levado à delegacia para os procedimentos de flagrante.

