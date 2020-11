Emenda de Lúcio Mosquini garante 5 ônibus escolares para Nova Mamoré

O município de Nova Mamoré recebeu cinco ônibus escolares zero quilômetro. Os veículos foram adquiridos através de uma ação parlamentar do deputado federal Lucio Mosquini (MDB). Agora somam sete ônibus que o município recebeu através do parlamentar. Mosquini já havia anunciado em 2019 que enviaria quinze ônibus escolares para ajudar o município a estruturar a frota própria e reduzir gastos com transporte escolar locado.

“Sabemos como é importante ajudar os municípios a ter a sua frota própria para realizar o transporte escolar, as prefeituras gastam muito com transporte terceirizado, é um dinheiro que não volta”. “Com a chegada desses ônibus escolares, Nova Mamoré economizará e muito, todos os meses, e esse dinheiro poderá ser utilizado para realizar investimentos em outros setores do município”, disse o deputado.

Mosquini viabilizou o recurso através do governo federal, oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os ônibus além de novos oferecem mais segurança e conforto aos estudantes, conforme estabelece regras do Programa Caminho da Escola, iniciativa adotada pelo governo federal para ajudar os municípios na aquisição de veículos para transporte seguro de estudantes.

Assessoria