Emenda do deputado Adelino Follador para compra de tubos corrugados para Campo Novo é empenhado

Mais uma emenda parlamentar do deputado Adelino Follador (DEM) está sendo empenhada no município de Campo Novo de Rondônia, em convênio com o DER, são R$ 100 mil para compra de tubos corrugados, que serão utilizados para substituição de pontes de madeira em vários trechos das estradas vicinais do município.

Os recursos atendem a indicação do vereador Gerson do Rio Branco (PSD) e da Socorro, que identificaram a necessidade dos tubos para solucionar os problemas enfrentados em alguns pontos, especialmente no período chuvoso.

O tubo corrugado em Polietileno de Alta Densidade é indicado para obras de drenagem, esgotamento sanitário, detenção e retenção de águas pluviais, os tubos corrugados em PEAD permitem economias significativas nas obras e se mostram um ótimo substituto aos demais materiais, como o concreto, PVC e materiais cerâmicos.

O prefeito Alexandre do Fortaleza (PDT) agradeceu ao deputado Adelino Follador, destacando outras emendas que o parlamentar destinou ao município, e também falou da disponibilidade e apoio que sempre recebeu quanto as ações em prol do município junto as secretarias de Estado e Governo Estadual.

