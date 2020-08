Emenda no valor de R$50 mil será utilizada para aquisição e instalação de sistema de som na escola

Emenda Parlamentar do deputado Adelino Follador é liberada para escola de Candeias do Jamari

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlos Drummond de Andrade, do município de Candeias do Jamari, será contemplada com novos equipamentos de som. Os aparelhos modernos irão atender suas comunicações, eventos e apresentações culturais.

Os recursos para a aquisição dos equipamentos são provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Adelino Follador (DEM), no valor de R$ 50 mil, e já foram depositados na conta da Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari, no último dia 21/07. Seguindo o processo licitatório, a escola terá os equipamentos disponibilizados em breve.

A diretora da escola, Rosineia Alves Cirino, agradeceu ao deputado Adelino. Ela destacou a importância dos equipamentos que irão ajudar nas atividades, lazer e promoção cultural entre os alunos.

Por Assessoria/Ale-RO