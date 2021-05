Emendas do presidente Alex Redano para Ariquemes são discutidas com secretários e técnicos da prefeitura

O processo administrativo que uma emenda parlamentar precisa percorrer, requer um acompanhamento por parte das partes interessadas em sua finalização. E para que a emenda vira realidade, com a destinação final dos investimentos beneficiando a população, é preciso que haja esse cuidado para que toda a documentação legalmente exigida, esteja em dia e à disposição do ente público.

E para discutir e acompanhar as emendas destinadas pelo presidente Alex Redano (Republicanos) para o município de Ariquemes, secretários e técnicos da prefeitura se reuniram na manhã desta terça-feira (18), com assessores técnicos do gabinete do parlamentar. Esse processo se repete com os demais municípios para onde Redano tem destinado emendas.

A assessora do gabinete da presidência, Eloísa Bertoletti recebeu a comitiva de Ariquemes e colocou a par sobre o andamento de todos os processos que envolvem diretamente a prefeitura, ou que estão relacionados ao municípios, através da destinação de emendas para associações e entidades.

Da prefeitura de Ariquemes, participaram do encontro o secretário de Governo, Fabrício Smaha; a secretária adjunta de Planejamento, Ana Maria Junqueira; o secretário de Segurança e de Trânsito, Renan Rambo, e o diretor do núcleo de engenharia, César Vecchi.

Para a zona rural, há emendas para a compra de tubos corrugados para a substituição de pontes de madeira e também para a contratação de horas máquinas, para a recuperação das estradas vicinais do município. Na área urbana, o destaque fica por conta da construção de ciclofaixa, aquisição de materiais pedagógicos e outros benefícios.

Via ALE-RO