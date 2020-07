Emissão de pareceres do NAT tem aumento de 27% em terceiro mês de Home Office

O Núcleo de Análises Técnicas do Ministério Público de Rondônia (NAT) emitiu o total de 65 pareceres, de 25 de maio a 25 de junho, um aumento de 27%, em relação ao período anterior. O Setor, que é responsável por executar análises técnicas em apoio à atuação de Promotorias de Justiça de todo o Estado, vem atuando na modalidade de Home Office (a partir de casa) pelo terceiro mês consecutivo.

Segundo o balanço de atividades, no período, foram emitidos pareceres para 16 Promotorias de Justiça, nas áreas de Pedagogia; Ciências Sociais; Biologia; Arquitetura; Engenharia Florestal; Engenharia Sanitária; Engenharia Civil; Geoprocessamento; Serviço Social; Psicologia e Contabilidade. Também foram concluídos 212 Relinfs e registradas 241 Movimentações de Atividades por analistas do NAT.

Ações

Embora com restrições, os analistas do setor vem retomando algumas atividades, gradativamente. Uma delas é o retorno ao atendimento de pedidos que demandam viagens. As áreas de Psicologia e Serviço Social também estão voltando a atender, utilizando recursos alternativos, tais como whatsApp, telefone e videoconferência, quando aplicáveis.

O mês de junho foi marcado, ainda, pela implementação do Projeto Diálogos, cujo objetivo é o de fornecer ajuda psicológica e emocional para os servidores do NAT através de um canal de conversa com as psicólogas do próprio setor. Outra novidade foi a realização de parceria com a Gerência de Recursos Humanos, visando ao atendimento aos servidores da Instituição durante o período de isolamento decorrente da pandemia, pelas equipes de psicólogas lotadas em ambas as unidades.

Para o chefe do Núcle, Marcelo Douglas Santos, os números do NAT durante o terceiro mês de Home Office apontam que o setor continua desenvolvendo seu trabalho normalmente, excetuando-se as condições impostas pelo isolamento que inviabilizam as vistorias mais demoradas, as demais atividades estão sendo executadas sem prejuízo.

Fonte: Decom/MPRO