Empreendedor contrata audição de música clássica para suas vacas felizes

O desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior, aposentado do Tribunal de Justiça de Rondônia e empreendedor na área de Agronegócios, transmitiu ontem, durante Live realizada no sítio Don Enrique, audição de música clássica realizada pelo violinista Richard Arnol Félix Ryan, no Compost Barn que abriga as vacas que produzem leite para o Laticínio Fresquinho.

A audição teve início às 15 horas, e foi acompanhada por dezenas de amigos pelo Instagram e Facebook.

Para Waltenberg, o momento “é de comemoração pelos 500 l de leite colhidos todo dia. Leite puro, saudável, de um único rebanho. É um diferencial e tanto, o único leite fresco de Porto Velho. Para nós, é uma alegria imensa saber que todos os dias, centenas de pessoas deixam suas casas para comprarem nossos produtos nos supermercados Irmãos Gonçalves e panificadoras parceiras.”

Para comemorar o alcance da meta atingida ainda no mês de junho, e tendo em vista os efeitos devastadores da pandemia que assola o Estado, “durante o mês de julho nós estaremos doando, diariamente, 10% da produção para famílias carentes. Contamos com a igreja para que essa contribuição chegue aos mais necessitados”.

Waltenberg Agropecuária é o nome de fantasia que compreende vários empreendimentos, que vão de produção de silagem para alimentação animal, passando por produção de embriões, cria, recria e venda de matrizes bovinas leiteiras, para o Estado de Rondônia, até a produção, embalagem e distribuição de leite fresco, com a marca Fresquinho®️.

Por Assessoria de comunicação