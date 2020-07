Empresa JTP prepara veículos para assumir transporte em Porto Velho

Empresa iniciará com 40 veículos 0km com ar-condicionado, mais de 30% da frota operacional de 130 ônibus.

A empresa paulista JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda, vencedora da concorrência pública para o transporte coletivo urbano, já deu início aos preparativos para assumir o sistema na capital, com a aquisição do terreno e obras para implantação da garagem.

A data prevista para início dos serviços era até o dia 14/07/2020, contudo, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as fábricas e montadoras tiveram a necessidade de mais prazos para entregarem os veículos e, com isso, a previsão para início da operação foi prorrogada para o dia 12/09/2020, conforme possibilita o edital de licitação.

Os veículos 0km estão sendo preparados pela montadora Marcopolo, em Duque de Caxias (RJ), no modelo Torino (30 unidades) encarroçados sobre chassi Volkswagen 17.230, com suspensão metálica e motor dianteiro e em Caxias do Sul (RS), no modelo Senior (10 unidades) encarroçados sobre chassi Volkswagen 9.160, também com suspensão metálica e motor dianteiro Todas as 40 unidades 0km possuirão ar-condicionado.

“A empresa garante que iniciará a operação com vários veículos com ar-condicionado, sendo gradativo o aumento destes ao longo da execução do contrato (15 anos)”, informou Nilton Gonçalves Kisner, titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

BENEFÍCIOS

Kisner acrescentou que os usuários terão ainda outros benefícios durante a viagem como, por exemplo, entradas USB para carregar celulares e outros dispositivos móveis, sinal de internet gratuita por wi-fi, além de acessibilidade em toda a frota. Segundo a JTP, a produção das unidades 0km e as obras da garagem, seguem em ritmo acelerado, para atendimento dos prazos. Atualmente, a empresa responsável que irá assumir as linhas de transporte coletivo urbano na capital rondoniense já atua em Embu das Artes, na Grande São Paulo (SP).

IDADE E TARIFA

De acordo com o projeto básico do edital, no item que trata da “especificação veicular”, a idade média da frota é de, no máximo, cinco anos durante toda a operação, tendo como idade máxima dos veículos 10 anos. Ainda observa este item, que, não deve haver reencarroçamento neste período. A tarifa apresentada pela JTP é de R$ 4,05.

SERVIÇO

A ata da sessão pública com resultado de análise da proposta de preços da Superintendência Municipal de Licitações de Porto Velho (RO) está disponível aqui. A declaração de vencedora e apta para operar os transportes públicos da cidade, à empresa “JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda” foi dada em 3 de março deste ano.

Ascom prefeitura