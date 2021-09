Empresário da Cosan e família morrem em queda de avião em Piracicaba

São Paulo – Um avião de pequeno porte caiu em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14/9). A aeronave pertencia ao empresário Celso Silveira Mello Filho, irmão do dono da Cosan, Rubens Ometto. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, sete pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram no local.

Além do empresário, estavam no avião a mulher dele, Maria Luiza Meneghel, os três filhos do casal, além do piloto e do copiloto. A aeronave King Air 360 caiu em uma área de vegetação natural, na região da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no bairro Santa Rosa.

O piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo também morreram Reprodução/Redes Sociais A queda de avião em Piracicaba, no interior de São PauloDivulgação Aeronave caiu em uma área de mataReprodução/Twitter Bombeiros

A confirmação da morte do empresário, da sua família e dos demais ocupantes só aconteceu por volta das 11h40. Celso Silveira era acionista da Cosan, que tem como dono e presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello.

“Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu na manhã de hoje, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo”, diz o comunicado.