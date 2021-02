Empresário e dois comparsas são presos com mais de 3 kg de cocaína

Na noite de terça-feira, 02, um empresário de Chupinguaia foi preso com mais dois comparsas na cidade de Pimenteiras do Oeste por tráfico de drogas, ao tentar sair do referido município, com pasta base de cocaína escondida dentro da bateria de uma Saveiro.

Segundo o registro do caso, durante a operação “Paz no Campo”, que vinha sendo realizada no município nos últimos dias, a Polícia Militar de Pimenteiras recebeu informações do núcleo de Inteligência da PM de Vilhena, de que V. M. de S., de 48 anos, F. R. dos S., de 36, e M. A. B., 28, estavam planejando buscar drogas naquele município.

Como V. que é proprietário de uma panificadora em Chupinguaia, já vinha sendo monitoradA por suspeita de estar fornecendo droga para as bocas de fumo da cidade onde mora, assim como o transporte para fora do Estado, já tendo um funcionário preso por tráfico, que delatou que o entorpecente encontrado com ele pertenciam ao patrão, foi realizado o monitoramente do empresário desde que este saiu de casa em um veículo Fiat Strada, juntamente com F., que conduzia uma Saveiro.

Ainda segundo informações repassadas pelo NI, os suspeitos iriam buscar a droga em uma propriedade rural situada na 4º Eixo, entre as Linhas 10 e 11, em Pimenteiras, e os militares daquele município realizaram campana nas proximidades do imóvel para dar o flagrante.

Por volta das 15:00h, V. e F. chegaram ao local e em seguida se deslocaram M., que já estava na casa, para um local situado a cerca de 3 km dali, onde entraram na mata e desenterraram uma sacola plástica branca e retornaram para a casa onde se encontraram, se afastando novamente por cerca de 300 metros do imóvel com panelas e uma bateria de carro nas mãos.

Ainda durante o monitoramento, os policiais avistaram os suspeitos retornando para a casa trazendo os objetos, exceto a sacola plástica.

Após a ação, F. pegou o veículo Saveiro e saiu do local em alta velocidade, sentido a BR-435, sendo acompanhado e abordado na linha 10 com a 4º eixo.

Em revista pessoal a F. nada de ilícito foi encontrado, porém, em vistoria no veículo, os militares viram que a bateria estava suja de terra e de cola preta, e com um peso inferior ao normal.

Ao abrirem a bateria, os policiais constataram que ela tinha sido aberta, retirado todo o material interno e colocada uma bateria de moto para possibilitar a partida do veículo. Nos espaços ocos, foi armazenada a pasta básica de cocaína, que juntamente com o objeto, pesavam cerca de 6 kg. Só a droga pesou mais de 3 kg.

Simultaneamente à primeira ação, os militares que vigiavam a casa entraram no imóvel onde estavam o empresário e M., e juntamente com eles se dirigiram ao local de onde a droga foi retirada, mas não havia mais nada.

Já no local onde a droga foi colocada na bateria nas proximidades da casa, foi encontrada a sacola plástica que havia sido desenterrada por eles na mata, enterrada novamente.

Quando questionados sobre a procedência e destino da droga, os suspeitos preferiram não se pronunciar, recebendo voz de prisão e sendo apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras, para as providências cabíveis

A propriedade rural onde os suspeitos foram flagrados cometendo a ação delituosa, pertence ao vereador na cidade de Pimenteiras do Oeste, Rafael da Silva Souza, que é sobrinho do empresário envolvido no caso. Mas a polícia não encontrou participação do parlamentar no crime.

Fonte: Foto: Divulgação 3º BPM