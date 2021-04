Encapuzados matam jovem em bar de distrito da Capital

João Paulo Elias Herculano, 26 anos, foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (5), em um bar, localizado na Vila Penha, distrito de Abunã, em Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia, a vítima estava no bar, quando os criminosos encapuzados chegaram e ordenaram que a dona do estabelecimento saísse do local. No momento em que a mulher saiu, os criminosos executaram o homem com vários tiros de espingarda calibre 12.

O homem morreu na hora, antes de ser socorrido. Os policiais encontraram 12 cartuchos no local. A Polícia Civil irá investigar o crime para identificar e prender os autores.

