Encontro marcado para sábado deve selar de vez parceria entre Marcos Rocha e Hildon Chaves para as eleições 2022 em Rondônia

Encontro marcado para sábado deve selar de vez parceria entre Marcos Rocha e Hildon Chaves para as eleições 2022 em Rondônia O evento começa às 09h no auditório de uma faculdade particular da Capital

O evento começa às 09h no auditório de uma faculdade particular da Capital

Porto Velho, RO – O prefeito Hildon Chaves, do PSDB, deve se unir com o atual governador de Rondônia Coronel Marcos Rocha (União Brasil) para as eleições de 2022.

Há um convite indicando o encontro político que chancelará a união do gestor da Capital com o mandatário do Executivo estadual.

O evento ocorrerá neste sábado, 26, a partir das 09h no auditório de uma faculdade privada, situada no Bairro Jardim Eldorador. As últimas informações de bastidores indicam que a primeira-dama, Ieda Chaves, tem grandes chances de ser lançada como vice na chapa que concorrerá à reeleição pelas rédeas do Palácio Rio Madeira.

CONFIRA:

rondoniadinamica