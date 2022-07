Endividamento atingiu 52,7% das famílias em março, diz Banco Central

Mais da metade das famílias brasileiras tinham dívidas em março deste ano. O endividamento com o sistema financeiro fechou aquele mês em 52,7%, o mesmo percentual de fevereiro.

Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou em 33,2% no terceiro mês do ano, ante 33,1% no mês anterior. Em janeiro, os percentuais eram de 52,8% e 33,2%, respectivamente.

Matéria original:

https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/endividamento-atingiu-527-das-familias-em-marco-diz-banco-central

Metrópoles