Energisa avisa que irrigantes e aquicultores precisam atualizar cadastro para manter desconto na conta de luz A atualização do cadastro deve ser realizada até o dia 30 de novembro, pela internet, sem a necessidade de se deslocar a uma das agências da Energisa; saiba como

Os irrigantes e aquicultores de Rondônia precisam atualizar o cadastro na Energisa para garantir a manutenção do desconto de até 67% para clientes do Grupo B e de 80% para o Grupo A na conta de luz. Neste momento, a orientação se aplica a mais de mil propriedades rurais rondonienses atendidas em baixa tensão e que desenvolvem atividades de irrigação ou aquicultura em um período diário contínuo de oito horas e 30 minutos.

A atualização do cadastro deve ser realizada até o dia 30 de novembro, pela internet, sem a necessidade de se deslocar a uma das agências da Energisa, clicando aqui. Ao abrir a página, basta informar o estado em que está localizada a unidade consumidora, escolher a opção “Outros Assuntos” e clicar em “Conversar no WhatsApp”. Em seguida, clicar em iniciar “Iniciar Conversa”.

Após o primeiro contato, o cliente deve digitar a opção “9 – Ver todos os serviços” e, depois, o item “21 0 Recadastramento rural”. Em seguida, o cliente deverá digitar “sim” para a pergunta “Você gostaria de falar com um atendente humano?”. O atendente irá orientar o passo a passo de como fazer, enviar as fotos dos documentos e concluir a atualização. A lista de documentos necessários para o recadastramento pode ser conferida clicando aqui.

No ano passado, uma parcela dos produtores rurais, atendida em alta-tensão, já realizou a atualização cadastral. Este ano estão sendo convocados aqueles atendidos em baixa tensão com maiores médias de consumo; e em 2023, serão chamados a realizar o recadastramento aqueles consumidores atendidos em baixa tensão e que se encontram em faixas menores de consumo. Quem não atualizar o cadastro dentro do prazo definido, perderá automaticamente o desconto.

A Tarifa Rural do irrigante e aquicultor é uma das mais importantes iniciativas do setor elétrico. O benefício incide no consumo de energia da atividade de irrigação e aquicultura realizada em horário especial de unidade consumidora classificada como rural.

