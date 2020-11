Energisa já investiu R$ 17,5 milhões em Ariquemes em 2020

Investimentos melhoraram em mais de 20% indicadores de falta de energia no município, que é um dos polos de atuação da distribuidora no estado

Levantamento realizado pela Energisa mostra que a rede elétrica do município de Ariquemes já recebeu mais de R$ 17,5 milhões em investimento em 2020. Cerca de R$ 11 milhões foram aplicados na construção de um novo linhão entre a subestação da Eletronorte, a Subestação de Bom Futuro e o centro do município. Os cerca de R$ 5 milhões restantes foram para obras de manutenção da infraestrutura já existente e para a instalação de equipamentos de automação, que permitem operar a rede de forma remota e melhoram significativamente a oferta e a qualidade da energia. Com eles, serviços que antes demandavam o deslocamento de uma equipe como a religação de uma linha atingida por um raio, por exemplo, agora são feitos remotamente, em segundos.

De acordo com o gerente de manutenção da Energisa, Alfredo João de Brito, todos os investimentos realizados resultam na melhora da qualidade. “Um linhão serve para aumentar a oferta de energia, acabar com quedas por sobrecarga. As manutenções, como a limpeza das áreas por onde passam as redes, diminui a quantidade de galhos que voam sobre a rede durante tempestades. Os religadores e outros equipamentos de automação facilitam manobras para usar vias alternativas para levar eletricidade de um ponto para outros”, explicam.

O resultado, segundo o coordenador de qualidade da Energisa, Ramon Pessoa, é a melhoria direta dos indicadores de qualidade reportados para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Segundo ele, os indicadores mostram redução de mais de 20% nos episódios de falta de luz tanto no que se refere à frequência quanto a duração desses casos.

“Monitoramos continuamente esses indicadores em todo o estado. Eles mostram a transformação que os investimentos que estão sendo realizados trazem para todas as localidades, tanto aquelas que conviviam com uma energia muito ruim ou nenhuma energia quanto municípios como Ariquemes, de maior porte, que já tinham uma oferta menos precária desse insumo essencial”, afirma.

Para o diretor presidente da Energisa, André Theobald, esse acompanhamento que a empresa faz em todas as regiões, nos maiores municípios e nas pequenas comunidades ribeirinhas, mostra o compromisso da Energisa com a população de todo o estado. “Ariquemes é um dos maiores municípios do estado. Temos inclusive um polo de serviços para os municípios do entorno na cidade. Mas já investimos mais de R$ 1 bilhão em obras acontecem em todo o estado e são planejadas para garantir que essa melhoria seja percebida por todos e apoie o desenvolvimento de Rondônia de forma geral”, completa Theobald.

Via assessoria Energisa