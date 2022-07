Energisa promove mutirão para renegociação de dívidas neste sábado (23) em RO

A Energisa promove o segundo Feirão de Negociação após boa recepção na primeira edição, no início do mês, ocorrido na capital. A empresa vai repetir a ação neste sábado, dia 23, em Porto Velho, e em mais nove cidades do interior: Ariquemes, Buritis, Cacoal, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Jaci-Paraná, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.

Segundo a Energisa, de cada dez clientes, nove aproveitaram as condições e negociaram as dívidas,

Dentre as vantagens oferecidas estão a possibilidade de isenção de juros e multa e o parcelamento em até 48 vezes. Essa condição é válida apenas durante o Feirão de Negociação e de acordo com o perfil da dívida de cada cliente.

Conforme explica o coordenador de serviços comerciais da concessionária, Thiago Cardoso, é uma boa oportunidade de colocar as contas em dia. “A Energisa está sensível ao momento econômico vivido pelas famílias e, por isso, oferece alternativas para que regularize sua situação. O cliente vai escolher a parcela que melhor se encaixa no seu bolso, inclusive, se preferir, pode usar o cartão de crédito para parcelar”, afirma.

Também é possível aproveitar condições flexíveis para negociações pelos canais digitais da empresa de acordo com o perfil do débito. Nessa modalidade, o cliente pode parcelar em até 24 vezes no cartão de crédito. Já para pagamento à vista há a possibilidade de isenção de 100% em juros de mora, multa e correção monetária.

Cardoso lembra que é importante que compareça ao local somente o cliente titular, ou representante legal com procuração, para fazer a negociação. Estar em dia com a distribuidora evita a suspensão do fornecimento e a negativação.

Data: sábado, dia 23 de julho.

Horário: 8h às 13h

Local: Agências de atendimento da Energisa

Porto Velho: Av. Sete de Setembro, nº 234 – Centro, Porto Velho – em frente ao prédio do relógio

Ariquemes: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1966 – Setor 02

Buritis: Rua Teixeirópolis, nº 1363 – Centro

Cacoal: Av. São Paulo, nº 2355 – Centro

Candeias do Jamari: Rua 22 de Setembro, S/N – Centro

Guajará-Mirim: Av. da Constituição, 150 – Centro

Jaci Paraná: Rua Sebastião Gomes S/N, Centro.

Ji-Paraná: Av. Marechal Rondon, nº 327 – Centro

Rolim de Moura: Rua Corumbiara, nº 4220 – Centro

Vilhena: Rua Domingues Linhares, nº 279 – Centro