Enfermeira e estudante de enfermagem morrem em acidente na BR-364, em Porto Velho

Porto Velho, Rondônia – Amanda Almeida da Silva Maia e Damares Katrine de Souza, ambas com 23 anos, morreram tragicamente na noite deste domingo (23), durante um grave acidente de trânsito na BR- 364, próximo ao viaduto da Avenida Jatuarana, bairro Lagoa.

De acordo com informações de testemunhas, as vítimas estavam numa motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, e seguiam sentido centro da capital, quando passaram sobre um quebra molas e a condutora da moto acabou perdendo o controle da direção do veículo, vindo a sofrer a queda. Elas foram arremessadas a mais de 100 metros do quebra-molas; a moto, a 200 metros.

Uma equipe avançada do Samu chegou no local e constatou que ambas já estavam sem vida. As duas mulheres sofreram múltiplas fraturas.

A Polícia Rodoviária Federal isolou o perímetro e acionou a perícia criminal e o rabecão para fazer os trabalhos necessários. Após o término, os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal.

