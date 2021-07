Enfermeiro pede a jovem para usar máscara e é atacado no Metrô de Madrid

Um enfermeiro do hospital 12 de Octubre, em Madri, na Espanha, foi brutalmente atacado após pedir a um jovem que estava no mesmo vagão que ele no metrô para colocar a máscara. Não gostando do pedido, o rapaz golpeou o profissional de saúde nos olhos com “um objeto pontiagudo”.

O homem ainda foi encaminhado para a unidade de saúde onde trabalha mas, avança o El Mundo, os danos foram “irreparáveis” e o enfermeiro perdeu a visão de um dos olhos. “Não voltará a ver com ele”, indicaram fontes policiais à referida publicação.

No vídeo postado nas redes sociais, é possível ver o ataque e a forma como tudo se desenrolou perante os olhares incrédulos dos restantes passageiros.

Após ser atingido, o enfermeiro foi obrigado a recuar e a se colocar de joelhos, devido à perda de equilíbrio com o impacto. Já o agressor – que abandonou o metrô na estação Alto del Arenal – ainda não foi identificado e as autoridades já pediram ajuda à população para obter informações sobre ele.

Pode ver as imagens em baixo:

[Aviso: as imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis]