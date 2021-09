Enquanto Fux perde tempo brigando com Bolsonaro, Itaú segue lucrando com calote bilionário via CNJ

Resumo da notícia:

. O Itaú perdeu uma ação bilionária que tramita na justiça do Pará há 18 anos

. A juíza que assumiu o caso determinou um bloqueio nas contas do banco em 18 de setembro de 2020

. O banco denunciou a juíza alegando que ela havia sido ‘parcial’ e que estaria ‘levantando os valores bloqueados’

. O advogado do Banco Itaú é Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso

. O ministro Luiz Fux, atuando como corregedor do CNJ atendeu a reclamação do advogado contra a juíza e interviu ilegalmente no processo que começou a ser julgado pelo CNJ em 6 de outubro de 2020

. O banco mentiu na denuncia ao CNJ, alegando que o dinheiro estava bloqueado, mas o SISBAJUD estava fora do ar no período alegado.

Os últimos dias vem registrando altas temperaturas no cenário político e a crise institucional provocada pelo presidente da República, que cobra do Supremo Tribunal Federal o cumprimento da Constituição, e o Supremo cobra o mesmo do presidente, o cenário favorece apenas um personagem, o Banco Itaú.

Na sexta-feira, 24, terá se passado exatamente um ano, desde que o ministro Luiz Fux interferiu ilegalmente em um processo judicial legítimo, atuando como corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cassando uma ordem de bloqueio emitida pela juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, que havia determinado a indisponibilidade de até R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú, para pagar processo que transitou em julgado naquela Corte.

O processo, que tramita há 19 anos, diz respeito a um lote de ações do Banco Itaú comprados em 1973, e o banco recusa a pagar os valores corrigidos. O Itaú chegou a ser multado por litigância de má-fé e por mentir à justiça neste processo.

O banco também vem agindo de forma criminosa ao não comunicar o mercado, e seus acionistas, sobre a perda do processo, o que é obrigatório. Sem comunicar o mercado, o banco coloca o dinheiro dos investidores em risco por conta das oscilações financeiras comuns ao mercado.

O que chama a atenção a este caso, é que o advogado do Itaú é Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso. Foi a reclamação apresentada por ele ao CNJ, que motivou Fux a cometer a ilegalidade da interferência.

O CNJ tem suas atribuições especificadas pela Constituição, e mesmo que Fux e os demais membros do Conselho decidissem por autorizar uma interferência, eles estariam invadindo competência exclusiva do Congresso Nacional. E mesmo assim, certamente a questão seria levada ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu por diversas vezes pela impossibilidade do CNJ interferir em decisões judiciais. Por qualquer lado que se olhe para este caso, enxergam-se irregularidades e crimes.

O ministro, que atropelou a Constituição e vem mantendo na UTI há praticamente um ano, anda às voltas com as trapalhadas provocadas pelo presidente da República, e quem ganha com isso é o Itaú.

A ordem de bloqueio da juíza aconteceu no dia 18 de setembro de 2020, e naquela data, as ações foram avaliadas em R$ 2,09 bilhões. Atualmente elas valem pouco mais de R$ 1,5 bilhão, ou seja, uma desvalorização de mais de R$ 500 milhões. Esse é o prejuízo acumulado pela empresa que venceu o processo, e certamente Fux não vai querer pagar por ele.

“Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso Nacional”. Luiz Fux em discurso na quarta-feira, 08/09/21

Se o ministro quer cobrar respeito à Constituição e as leis do país, seja pelo presidente da República ou pelo Zé das Couves, ele precisa começar dando o exemplo. É inadmissível que um banco siga operando acima da lei, com apoio do presidente da mais alta Corte judiciária, sem que ninguém pague por isso.

