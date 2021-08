Entre implantes, togas e decisões contraditórias, Fux acaba com a segurança jurídica usando o CNJ

O ministro Luiz Fux, que preside o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sem dúvida alguma, um dos mais contraditórios magistrados do país, e suas decisões vem provocando o desmonte de uma segurança jurídica frágil, abalando as estruturas do Judiciário, da economia e até subvertendo as atribuições definidas pela Constituição.

Fux entrou no Supremo pelas mãos de Dilma Roussef, em uma campanha de influência que envolveu de José Dirceu a Sérgio Cabral. Jurou amores ao Partido dos Trabalhadores, e segundo Zé Dirceu, prometeu até votar contra o chamado “Mensalão”. Relatos da época mostram que o ministro chegou a beijar os pés de Adriana Ancelmo, antes poderosa e influente primeira-dama do Rio de Janeiro, em agradecimento a sua nomeação ao STF.

Porém, como a história recente do Brasil nos mostra, Fux virou as costas a todos que serviram de degrau em sua carreira. Ser ingrato não é crime, e decisões judiciais não podem, nem devem, ser tomadas com base em amizades, ou agradecimentos. Melhor mesmo é dar-se por impedido para manter a lisura e não ser acusado levianamente de favorecer A ou B.

Mas o curioso é que Fux, apesar de ser dar por impedido no caso de Sérgio Cabral, não tem o mesmo comportamento em um caso escandaloso, de calote puro e simples, que vem sendo aplicado pelo Banco Itaú em um processo judicial que transitou em julgado, mas que, através de uma manobra chicaneiro, foi parar no Conselho Nacional de Justiça. E a manobra foi construída pelo escritório BFBM, que era de Luís Roberto Barroso, também ministro do Supremo, e atualmente está sob o comando de Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro.

A ação, que tramita no Tribunal de Justiça do Pará, diz respeito a um lote de ações do banco, avaliados em R$ 2,09 bilhões em 18 de setembro de 2020. Os cálculos foram confirmados por três diferentes perícias e validados pela Comissão de Valores Mobiliários. O banco chegou a ser multado por litigância de má-fé e por uso abusivo de recursos, com intuito de protelar o pagamento.

Mas, Fux desconsiderou todos esses detalhes processuais, acatou uma Reclamação Disciplinar contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, baseada em falsas alegações, cassou uma ordem de bloqueio emitida pela juíza, atuando como corregedor do CNJ, um órgão cujas competências se limitam a questões administrativas, conforme estabelece a Constituição e todas as jurisprudências consolidadas do STF.

Veja a matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/entre-implantes-togas-e-decisoes-contraditorias-fux-acaba-com-a-seguranca-juridica-usando-o-cnj/

Auto: Alan Alex, Painel Político