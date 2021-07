Equipes da Regional do DER em Ouro Preto do Oeste finalizam serviços em estradas primárias

Os trabalhos do Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), estão garantindo melhor trafegabilidade na região de Ouro Preto do Oeste. Assim, as equipes da 3ª Residência Regional do Departamento, já atenderam trechos de diversas rodovias primárias, dentre elas, a RO-475, entre Vale do Paraíso e Rondominas, com serviços de manutenção. Na RO-474 foram 20 quilômetros de acesso a Rondominas. Já na RO-135, o trecho de dez quilômetros entre as rodovias 133 e 475 também foi atendido pelas equipes.

Também foram atendidas a RO-133, entre Vale do Paraíso e Bom Jesus, e a 470, entre Vale do Paraíso e Santa Rosa. O responsável pela regional do DER em Ouro Preto do Oeste, Boby Gil, destaca que os trabalhos são executados constantemente para atender usuários das estradas na região, principalmente os produtores rurais que movimentam a economia local.

“Os trabalhos executados envolvem serviços de encascalhamento nos pontos críticos, reconformação da plataforma, limpeza lateral e revestimento primário, dentre outras ações de manutenção que servem para combater atoleiros e lamaçal, evitando transtornos na rotina dos que trafegam”, detalha.

De acordo com o diretor-geral do DER, Elias Rezende, os trabalhos realizados por servidores das 14 Residências Regionais e cinco Usinas de Asfalto, seguem em ritmo acelerado com a ausência das chuvas. “Mais de 40 frentes de serviço avançam com a missão de atender os seis mil quilômetros de estradas que encontram-se sob nossa total responsabilidade. O governador Marcos Rocha solicitou para que todas as regiões recebam melhorias para que a infraestrutura avance e os resultados possam refletir no fomento econômico do nosso Estado”, finaliza.

Via Secom