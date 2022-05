Equipes de Rondônia participam do JUBs Praia 2022 em Canoa Quebrada/CE

Equipes de Rondônia participam do evento esportivo na belíssima Praia de Canoa Quebrada em Aracati/CE.

Os JUBs Praia 2022 começou na última quinta-feira (28) e vai até 4 de maio na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati no Ceará.

A realização é da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Universitária Cearense de Esportes (FUCE).

Com exceção do Paraná e Minas Gerais, 25 estados do Brasil estão confirmados. Ao todo, quase 1,5 mil pessoas estão entre as delegações – o maior número da história dos JUBs Praia. Entre os atletas, 922 estão nas disputas de 10 modalidades – que também figura como um recorde em 2022.

Com informações do Diário do Nordeste e fotos de Cristiane, moradora de Canoa Quebrada em especial para o site Em Rondônia.

