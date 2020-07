Erros de comunicação entre a Caixa e Nubank somem com dinheiro de contas

Esta semana as pesquisas para “dinheiro nubank sumiu” fervilharam na Web. Isto porque uma sequência de erros advindos de uma comunicação entre a fintech e a Caixa Econômica Federal provocaram débitos indevidos na conta Nubank dos clientes.

O Nubank tem sido uma das fintechs mais utilizadas durante a atual pandemia, sobretudo, para movimentar o dinheiro do auxílio emergencial. Pois, através deste tipo de serviço os usuários tem a possibilidade de antecipar o saque do auxílio depositado pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Dinheiro Nubank Sumiu?

Houveram muitos relatos nas redes sociais por parte dos usuários Nubank de que o dinheiro do auxílio emergencial havia sido descontado ou até mesmo debitado totalmente de forma indevida.

Após isto, em uma postagem no fórum oficial da Nubank, o banco reconheceu o inconveniente e anunciou o estorno dos valores aos clientes. Porém, a fintech desvencilha-se da reponsabilidade, delegando-a completamente a Caixa Econômica.

Ainda, segundo a Nubank, a CEF teria lhe comunicado que parte de seus clientes haviam sido creditados com um valor superior ao correto através do pagamento dos boletos gerados pelo banco. Além disso, a empresa afirma que teria realizado, a pedido da CEF, os estornos dos valores excedentes para a CAIXA.

Em um e-mail dedicado a nossa equipe do Programadores Brasil a assessoria de imprensa da Nubank lamentou o ocorrido:

“O Nubank lamenta o transtorno causado aos seus clientes e informa que,

devido à imprecisão dos dados da CEF, a empresa já reverteu os

valores aos seus clientes mesmo não sendo responsável pela falha. Os

clientes afetados já foram contatados e receberam os valores em suas

contas. A empresa aguarda esclarecimentos adicionais do banco estatal.”

Posicionamento da Caixa Econômica Federal

Apesar das declarações emitidas pela Nubank, quando solicitamos um posicionamento da CEF, obtivemos como resposta:

A CAIXA informa que, acerca de relatos de intercorrências em pagamentos e transferências do CAIXA TEM para fintechs, não foram identificadas falhas nos sistemas internos da CAIXA.

Apenas nesta quarta-feira (8/7), já foram realizados com sucesso mais de 1,6 milhão de transações com o cartão de débito virtual e processados cerca de 6 milhões de boletos sem nenhum incidente no sistema de cobrança do banco.

No entanto, não seria a primeira vez que sistemas arquitetados pelo Governo apresentariam inconsistências.

No início do ano, o sistema da Receita Federal apresentou instabilidades que prejudicaram empresas.

Além disso, o próprio aplicativo “Caixa Tem” do auxílio emergencial vem concentrando reclamações da maioria dos usuários.

Felizmente, desta vez, o problema foi resolvido de forma rápida.

Por Rondoniaovivo