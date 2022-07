Escola do Legislativo encerra ciclo de oficinas e palestras na Expoari Durante a semana foram desenvolvidas atividades no estande da escola dos deputados e ministradas palestras a produtores rurais

Escola do Legislativo encerra ciclo de oficinas e palestras na Expoari Durante a semana foram desenvolvidas atividades no estande da escola dos deputados e ministradas palestras a produtores rurais

A Escola do Legislativo, mantida pela Assembleia Legislativa (Ale-RO) está presente na 35ª Expoari, desde o início da semana ministrando oficinas e palestras a dezenas de produtores rurais e à comunidade em geral. Na manhã de hoje (28), após o café da manhã os produtores rurais participaram de palestra.

Na sexta-feira (29) ocorrerá o encerramento das atividades da Escola do Legislativo na Expoari com o circuito de cursos e palestras pela manhã. Hoje no estande da escola foi ministrada a palestra Profissão do Futuro – A Força do Agro em Rondônia”, como parte da Agroari, que ocorre em paralelo a Expoari priorizando o agronegócio.

A escola dos deputados marca presença na 35ª Expoari desde segunda-feira (25) com palestras e oficinas pela manhã e à tarde, que foram concluídas na manhã de hoje. A presença efetiva de participantes nas oficinas e palestras “demonstra a contribuição da Escola do Legislativo, dentro da Expoari, contribuindo para maior visibilidade do produtor rural e da comunidade em geral sobre a importância do agronegócio”, disse o diretor-geral da EL, Fábio Ribeiro.

Foram ministrados no período de segunda-feira (25) a hoje (28) oficinas e palestras sobre Fotografia e Libras, além de palestras sobre a importância do agronegócio na economia regional e nacional. A exposição de fotografias esteve aberta ao público desde segunda-feira (25) e será encerrada na sexta-feira (29).

Os alunos participantes das atividades pedagógicas da Escola do Legislativo receberam certificados de conclusão ao final dos cursos.

Escola do Legislativo

Assessoria