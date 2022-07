Escola do Legislativo presente na Expoari 2022 Oficinas e palestras no estande de escola dos deputados durante os dias de exposição em Ariquemes

A Escola do Legislativo, mantida pela Assembleia Legislativa (Ale) participa da Expoari, em Ariquemes, no período de segunda-feira (25) a sexta-feira (29) apresentando Oficinas de Libras e de Fotografia. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos no estande da escola, dentro da Agroari, um braço de uma das maiores e mais importantes mostras do gênero do Norte do País.

As Oficinas ocorrem pela manhã, sempre a partir das 10h nas áreas de Fotografia, e à tarde (15h) de Libras, de hoje até a (25) a quarta-feira (27). As Oficinas serão abertas para a comunidade, sem custos e, ao final os participantes receberão certificados de conclusão.

Na quinta-feira (28) será ministrada palestra às 10h com o tema Profissão do Futuro – A Força do Agro em Rondônia, e na sexta-feira (12h), encerramento do circuito de cursos e palestras. Durante o período teremos diariamente Exposição Fotográfica aberta aos visitantes no estande da escola dos deputados estaduais.

Cerca de 60 alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia estão inscritos para o circuito de palestras e dezenas de servidores públicos, membros de entidades assistenciais, a maioria de mulheres com as inscrições encerradas na última semana, para as Oficinas programadas para os dias de mostra.

A Assembleia Legislativa (Ale) participa da maioria das feiras-exposições de Rondônia com a realização de Assembleias Itinerantes tendo como pauta assuntos relacionados à região. Nos últimos anos, devido a pandemia não ocorreram exposições e, consequentemente as itinerantes.

Segundo o diretor-geral da escola, Fábio Ribeiro, “como não teremos Assembleia Legislativa Itinerante na Expoari, porque os deputados estão em recesso parlamentar e estamos em ano eleitoral. Mas a escola estará marcando presença no importante evento relacionado ao agronegócio com a realização de Oficinas e palestras interagindo com os servidores públicos e a comunidade em geral”.

Escola do Legislativo

Assessoria de Imprensa