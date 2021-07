Escola do Legislativo, Sinjor e Unir fecham parceria para realizar curso de capacitação

Representantes do sindicato dos jornalistas, coordenador de curso de jornalismo da universidade estiveram com o diretor da escola

Representantes do Sindicato dos Jornalistas de Rondônia-Sinjor, coordenador do curso de Jornalismo da Unir-RO estiveram na manhã de hoje (5) na Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa (ALE) para formatar parceria na aplicação de curso da área de comunicação social. Esta é a segunda reunião entre as partes para posterior encaminhamento à Mesa Diretora da ALE, presidida pelo deputado Alex Redano (PRB) analisar.

O diretor-geral da EL, Fábio Ribeiro apresentou aos jornalistas e ao professor da Unir, os planos para que seja efetivado um trabalho conjunto visando proporcionar aos futuros alunos uma visão macro, sobre a importância da comunicação no dia-a-dia da comunidade. “É graças à imprensa que políticos, empresários, profissionais liberais e membros dos demais segmentos da sociedade trabalham informados, orientados pela divulgação dos fatos, dos acontecimentos”, disse Fábio.

Uma ação conjunta entre a escola, Sinjor e Unir certamente trará mais e melhores condições de aprimorar a informação, com os jornalistas mais bem preparados, através de cursos EaD e presenciais. Segundo Fábio, a Escola tem a infraestrutura, a Unir a base da pedagogia e o Sinjor o material humano”.

Nos próximos dias o grupo estará reunido com o presidente da ALE, Alex Redano para tratar da consolidação da parceria.

Marcaram presença na reunião o presidente do Sinjor, Zacarias Pena Verde, os ex-presidentes Antônio Cavalcante e Marcos Grutzmacher e o coordenador do curso de Jornalismo da Unir Allysson Martins.

