Escolas de samba do Rio começam a ensaiar domingo no Sambódromo

Escolas de samba do Rio começam a ensaiar domingo no Sambódromo As arquibancadas serão abertas ao público. Não será exigido o uso de máscaras, mas as pessoas precisarão apresentar comprovante de vacinação.

As arquibancadas serão abertas ao público. Não será exigido o uso de máscaras, mas as pessoas precisarão apresentar comprovante de vacinação.

Os ensaios técnicos das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro começam neste domingo (13), no Sambódromo. As agremiações irão ensaiar sempre nas noites de domingo, até o dia 10 de abril.

As arquibancadas serão abertas ao público. Não será exigido o uso de máscaras, mas as pessoas precisarão apresentar comprovante de vacinação.

No dia 13, ensaiam Imperatriz, São Clemente e Portela. No dia 20, é a vez de Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Mangueira. Já no dia 27, entram na Marquês de Sapucaí a Unidos da Tijuca, Beija-Flor e Salgueiro. Nesses dias, os ensaios começam às 20h.

Em 3 de abril, ensaiam Mocidade e Grande Rio, a partir das 21h40. Já no dia 10, a atual campeã do carnaval carioca, Viradouro, encerra a rodada de ensaios técnicos no Sambódromo, a partir das 22h50.

Os desfiles oficiais serão realizados no feriadão de Tiradentes, entre 22 e 24 de abril. Entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23) desfilam Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo (24), será a vez de Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel.