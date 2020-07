Escolhido: Encontro Municipal do PT define Ramon Cujuí como pré-candidato da legenda à Prefeitura de Porto Velho

A escolha de Ramon Cujui, que é o presidente do diretório municipal do PT, foi recebida com entusiasmo pela militância

O Encontro Municipal do PT, realizado virtualmente, através de aplicativo de videoconferência, no último domingo, 5 de julho, aprovou o nome de Ramon Cujui como pré-candidato do partido à prefeitura de Porto Velho. Também foi aprovada a chapa de vereadores com 25 nomes.

O encontro contou com a participação da presidenta nacional do PT, deputada Gleise Hoffmann, que destacou a importância de o PT ter uma boa performance nas eleições municipais deste ano para voltar à Presidência da República em 2022.

A escolha de Ramon Cujui, que é o presidente do diretório municipal do PT, foi recebida com entusiasmo pela militância. O pré-candidato disputou um pleito eletivo pela primeira vez em 2018, para deputado federal, obtendo 7.081 votos.

Ramon Cujui, que é formado em Direito e em História pela Universidade Federal de Rondônia, é servidor público de carreira do Poder Judiciário da União, havendo trabalhado por 20 anos na Justiça Eleitoral, onde exerceu as funções de Coordenador de Material e Patrimônio, de Chefe da Seção de Licitações e Contratos, de Presidente da Comissão de Licitação (CPL) e de Pregoeiro. Em 2016, passou para o quadro da Justiça do Trabalho e, atualmente, exerce a função de calculista na 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho.

Na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), ocupou a presidência do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e foi representante dos estudantes no Conselho Universitário (CONSUN). Militante social, apoiou e participou lutas e campanhas dos movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, Movimento de Pequenos Agricultores – MPA, Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. Prestou também assessoria voluntária a esses movimento e a diversos organismos da Igreja Católica, como a Comissão Justiça e Paz – CJP, Comissão Pastoral da Terra – CPT, Conselho Indigenista Missionário – CIMI e Projeto Pe. Ezequiel Ramin.

Também assessorou inúmeras etapas dos cursos de Fé e Política da Diocese de Ji-paraná, nos municípios de Ji-paraná e Jaru e participou da criação e das atividades de formação da Rede de Educação Cidadã – RECID em Rondônia.

Um pouco da minha história

“Tenho 50 anos. Nasci em 15 de abril de 1970, em Porto Velho. Sou filho da D. Marina e do Sr. Augusto. Sou pai do Pedro, do Ícaro, do Adriano e do Daniel. Sou companheiro da Valéria Rafalski.

Sou vascaíno, não adianta zoar, pois, como canta o Caetano, “cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”. Goleiro. Desde oito anos jogo no gol. Quem um dia jogou bola na escola ou na rua sabe a razão.

Minha mãe, Marina Cujui Freitas, é boliviana. Veio para o Brasil em busca de uma vida melhor. Meu pai, Augusto Andrade Freitas, o Careca Eletricista, é um nordestino que migrou da Ilha das Canárias, no Maranhão, fugindo da miséria e da fome, também em busca de uma vida melhor.

Sou filho dessas duas esperanças que se encontraram nesta Rondônia que abraçou tantas outras esperanças de tantos outros trabalhadores e trabalhadoras.

Sou filho da classe trabalhadora, de seus sonhos e de suas frustrações, de suas alegrias e de suas tristezas, de suas vitórias e de suas derrotas. Sou filho da luta cotidiana de homens e mulheres por uma vida mais digna.

Sei de onde vim e tenho orgulho de minhas origens, por isso estou no Partido dos Trabalhadores.

Minha trajetória política começou aos 15 anos, em 1985, no movimento estudantil, disputando o Centro Cívico da Escola Barão do Solimões como membro da Chapa Germinando. Perdi as eleições, mas ganhei amigos para o resto da vida (que o digam Evandro, Joel e Edilson).

Na Universidade Federal de Rondônia – UNIR, assumi a presidência do Diretório Central dos Estudantes – DCE/UNIR e também fui eleito representante dos estudantes no Conselho Universitário -CONSUN.

Sou Bacharel em Direito e Licenciado em História pela UNIR.

Sou servidor concursado do Poder Judiciário da União. Trabalhei por vinte anos no Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO (abril/1996 a dezembro/2016), sempre na área administrativa, onde exerci as funções de Coordenador de Material e Patrimônio, de Chefe da Seção de Licitações e Contratos, de Presidente da Comissão de Licitação (CPL) e de Pregoeiro. Nesse período, nunca respondi à sindicância ou processo administrativo.

No TRE-RO, também atuei como voluntário no Programa Eleitor do Futuro, realizando palestras e outras atividades com crianças e jovens na faixa etária de 10 a 15 anos, contribuindo na sua formação cidadã para o exercício livre e consciente do direito de votar e estimulando-os a participar ativamente da vida pública da nação.

Desde dezembro de 2016, faço parte dos quadros da Justiça do Trabalho, estando atualmente lotado na 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho-RO, exercendo a função de calculista.

Sempre apoiei e participei de lutas e campanhas dos movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, Movimento de Pequenos Agricultores – MPA, Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. Prestei assessoria voluntária a esses movimento e a diversos organismos da Igreja Católica, como a Comissão Justiça e Paz – CJP, Comissão Pastoral da Terra – CPT, Conselho Indigenista Missionário – CIMI e Projeto Pe. Ezequiel Ramin.

Também assessorei inúmeras etapas dos cursos de Fé e Política da Diocese de Ji-paraná, nos municípios de Ji-paraná e Jaru e participei da criação e das atividades de formação da Rede de Educação Cidadã – RECID em Rondônia.

Em 2018, pelo PT, concorri pela primeira vez a um cargo político e obtive 7.081 votos para Deputado Federal.

Neste ano, recebi do Encontro Municipal do Partido dos Trabalhadores a honrosa tarefa de ser o pré-candidato do PT a Prefeito de Porto Velho.

Coloco minha história e minha energia à disposição de todos e todas que querem uma Porto Velho mais justa e acolhedora, uma cidade que proporcione qualidade de vida e dignidade às pessoas que aqui vivem.

Estamos na luta!!!”

Por Assessoria