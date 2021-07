Escolhinhas esportivas da prefeitura de Porto Velho reiniciarão em 16 de agosto

A prefeitura de Porto Velho anunciou que vai retomar as atividades esportivas. A partir de 16 de agosto, a secretaria dará início as aulas presenciais das escolinhas de iniciação esportiva do programa Talentos do Futuro.

Os trabalhos serão recomeçados com a primeira edição dos “Jogos Infantis de Porto Velho”. Alunos de 11 modalidades olímpicas e capoeira receberão uniformes completos, adquiridos em convênio com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania no valor de R$ 300 mil por emenda parlamentar.

Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo telefone 9 8471-9511.

Veja a programação

16 de agosto

8h30- Parque Aquático: abertura dos Jogos Infantis com entrega de uniformes Natação e Judô;

17h30- Poliesportivo Esperança da Comunidade – inauguração da revitalização da praça, Jogos Infantis de Capoeira com entrega de uniformes;

18h30- Poliesportivo Esperança da Comunidade – retomada das aulas de educação física orientada do projeto Viva Bem (aulas de zumba, ritmos e alongamento);

17 de agosto

8h – CCI – Retomada das aulas presenciais de educação física orientada para terceira idade do projeto Viver Ativo;

17h30 – Poliesportivo Três Marias – Jogos Infantis de Ginástica Rítmica, com entrega de uniformes.

18 de agosto

8h30 – Ginásio Dudu – Jogos Infantis vôlei, basquete, futsal e handebol, com entrega de uniformes.

Via Globoesporte.com