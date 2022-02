Escritório da família do ministro Barroso age mais como lobista judicial que banca de advogados

A BFBM Advogados, comandada atualmente por Rafael Barroso Fontelles, podemos dizer, é um escritório de lobby judicial. O caso mais estarrecedor que comprova essa afirmação envolve o banco Itaú, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o ministro presidente do Supremo, Luiz Fux.

E trata-se de uma manobra tão vil, que não tivesse sido filmada e transmitida ao vivo, seria difícil acreditar que aconteceu. E ela só está em andamento pelo fato do Banco estar sendo ‘defendido’ pela BFBM, antigo escritório de Luís Roberto Barroso, que tem à frente seu sobrinho, Rafael.

Durante bate-boca, em sessão acalorada no Supremo, o ministro Gilmar Mendes foi explícito ao sugerir que o escritório ‘da família Barroso’ fosse fechado. A discussão foi encerrada rapidamente pela ministra Cármen Lúcia, que à época presidia a Corte, e a imprensa, para variar, fez vistas grossas. À bem da verdade, pouquíssimos veículos de mídia atrevem-se a questionar as relações entre empresas, bancos e políticos com alguns ministros do Supremo.

Excetuando a bobajada que prolifera em ‘grupos de zap’, algumas questões são gravíssimas, e uma delas envolve exatamente o escritório da família Barroso, o ministro Luiz Fux, agindo como Corregedor do CNJ e o Banco Itaú, em uma ação bilionária que o banco perdeu, transitou em julgado e se recusa a pagar, como sempre, usado o judiciário como blindagem.

O episódio ficou escancarado em outubro de 2020, quando Luiz Fux, agindo como corregedor interino do CNJ, rasgou a Constituição e jogou no lixo toda a jurisprudência do Supremo, ao interferir em uma ordem de bloqueio emitida conta o Banco Itaú pela juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, em processo que transitou em julgado contra o banco naquela Corte.

Fux baseou sua intervenção contraventora em uma reclamação disciplinar apresentada pelo sobrinho de Barroso contra a magistrada. Acredite, ele alegou que a magistrada foi ‘parcial’ por ter determinado o bloqueio sem prévia comunicação ao banco. E ainda mentiu, acusando a juíza de estar ‘levantando os valores’ que sequer haviam sido bloqueados.

E Fux, num rompante de defender o ‘pobre banco’, acatou a reclamação, interferiu no processo e ainda acusou a magistrada de ter tomado uma ‘decisão teratológica’, como se a do próprio Fux não fosse teratológica, imoral e ilegal.

Essa sandice judicial ainda está em vigor, pois o CNJ convenientemente vem protelando o desfecho. É Fux o responsável pela pauta, e ele vem ‘esquecendo’ do assunto desde outubro de 2020, ou seja, há mais de um ano que a empresa vencedora do processo, amarga um calote aplicado pelo Banco Itaú com ajuda de Fux, a pedido do escritório de lobby da família Barroso.

Apenas o lobby explica tamanha aberração, porque justiça mesmo, passou longe da decisão. Faltam elementos na jurisprudência, na Constituição e no Novo Código de Processo Civil que deem sustentação ao ato imoral de Fux. E falta vergonha na cara também. Tanto dele, quanto do ministro Luís Roberto Barroso, que estão jogando no lixo suas biografias por conta de um banco contumaz em aplicar calotes e desrespeitar o Poder Judiciário.

Leia a matéria completa em PainelPolítico