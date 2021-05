Espanha permitirá cruzeiros internacionais a partir de 7 de junho

A Espanha permitirá que navios de cruzeiro atraquem em seus portos a partir de 7 de junho, disse o ministério dos transportes neste sábado (29), na esperança de salvar o setor de turismo do país a tempo para a temporada de verão.

As autoridades marítimas da Espanha aprovaram a reabertura por causa da queda nas taxas de incidência de covid-19 e um aumento nas vacinações, de acordo com um despacho do Diário do Estado da Espanha publicado hoje.

A Espanha proibiu navios de cruzeiro de atracar em seus portos em junho de 2020, quando a pandemia atingiu a Europa.

“As companhias marítimas terão que cumprir medidas estabelecidas pelo ministério da saúde … para garantir total segurança, tanto para os passageiros dos cruzeiros quanto para as cidades onde atracam”, afirmou o ministério dos transportes neste sábado no Twitter.

O ministério acrescentou que antes da pandemia a Espanha era o segundo destino mais popular para cruzeiros internacionais na Europa.