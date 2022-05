Estado de Rondônia se destaca como 2° melhor em saldo de empregos na região Norte

Com um desempenho positivo no setor de empregabilidade, o Estado de Rondônia fechou o primeiro trimestre de 2022, registrando o 2° melhor saldo de empregos da região Norte e o 3° lugar no número de novas vagas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged do Ministério do Trabalho e Previdência divulgou os dados referentes ao mês de março. Rondônia registrou saldo de 1.454 novas vagas, que representa um aumento de 187% em relação ao mesmo período de 2021. O Caged divulgou também que no mesmo mês, em 2022, houve um crescimento de 33,1% nas admissões em relação ao ano passado, esse resultado é fruto de 13.535 admissões.

O setor de Serviços, prejudicado nos últimos dois anos, por conta da pandemia da covid-19, está se recuperando e liderou este mês com saldo de 5.345 vagas, seguido do Comércio com 5.091; Indústria 1.701; Construção 752 e Agropecuária, com 641 vagas.

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec e do programa “Geração Emprego”, ajuda na busca por oportunidades de trabalho, encurtando as distâncias entre empregadores e trabalhadores rondonienses.

Teresa Cristina, coordenadora-geral de Trabalho, Emprego e Renda da Sedec – Sine, destaca que o Estado está investindo para conceder oportunidades à população. “Estamos investindo na capacitação e buscando melhorar a qualidade dos cursos, para que os candidatos tenham o máximo de experiência para ocuparem as vagas. Além disso, o implemento da solução de empregabilidade “Geração Emprego” – trouxe total revolução com a ampliação de acesso às oportunidades”, afirma.

O “Geração Emprego” é um programa que surgiu por meio de pesquisas, em que os empregadores demonstraram quais as dificuldades de contratação por falta de mão de obra qualificada, e em contrapartida o Governo de Rondônia se propôs a oferecer cursos de qualificação àqueles que desejam se disponibilizar às vagas oferecidas. O aplicativo do “Geração Emprego” pode ser acessado de forma gratuita pela versão web ou através das lojas de aplicativos dos celulares (sistema IOS e sistema android).

Por Jhulie Caline e Ana Barros