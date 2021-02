Estagiários e menor aprendiz poderão voltar para ALE/RO, analisa mesa diretora

Para Jair Montes o retorno desses programas é uma forma de contribuir para a inserção social do jovem no mercado de trabalho

O deputado estadual Jair Montes (Avante), que é primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), atendendo pedido do Presidente da ALE deputado estadual Alex Redano (PRB) que pretende resgatar os programas de estágio e dos jovens aprendizes da ALE (instituídos pelas leis nos. 2.772 e 2.773/2012) se reuniu na manhã desta segunda-feira (8) com o representante do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) Michel Moreira, Rafael Figueiredo Martins Dias Secretário de Planejamento e Orçamento e Marcos Oliveira de Matos Secretário Geral da casa de leis para tratar da contratação a princípio de 50 jovens aprendizes e 50 estagiários.

Para Jair Montes o retorno desses programas é uma forma de contribuir para a inserção social do jovem no mercado de trabalho e também gerar renda para dezenas de jovens oriundos de famílias carentes. “Estes programas existem desde 2012, mas foram suspensos na gestão anterior e queremos trazer de volta pois uma gestão humanizada passa pela compreensão da importância de uma ação conjunta que traga benefícios para toda a sociedade. Creio q até abril já estará tudo pronto pra realizar as contratações dos estagiários.”

De acordo com Rafael Figueiredo Martins Dias, Secretário de Planejamento e Orçamento, será feito um estudo para verificar a possibilidade de alterar a lei que instituiu o programa de estágio na ALE para estendê-lo aos jovens do ensino médio A contratação deverá ser realizada por meio de parceria entre a ALE e organização da sociedade civil (lei nº 13.019/2014).

Pela lei atual o valor da bolsa estágio é 1,5 salário mínimo e o do jovem é de 0,5 salário. O prazo de contratação é de 2 anos.

Via assessoria