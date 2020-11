Estelionatários estão usando dados pessoais de policial rodoviário federal em golpes

O policial rodoviário federal Edieliton Etiene Lima, faz um alerta à população contra criminosos que estão usando seus dados pessoais para fazer negociações fraudulentas no site OLX.

Ao RONDONIAGORA, Edieliton relatou que criminosos estão usando foto da sua funcional e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para fazer negociações na OLX.

De acordo com o policial, os criminosos utilizam seu nome e fotos do policial fardado para dar mais credibilidade e assim realizar as negociações com as vítimas.

Em um dos anúncios, os estelionatários anunciaram a venda de um carro. Sem saber que se trata de criminosos por trás das negociações, as vítimas acabando caindo no golpe e depositando valores.

Para evitar novas vítimas, o policial pede para que encontrar o nome dele em anúncios de vendas que denuncie a Polícia.

Fonte: rondoniagora