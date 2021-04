Estelionatários que deram golpes comprando carros de luxo no AC são presos em RO

Na manhã desta sexta-feira a 2ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Branco (PCAC) e a 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (PCRO) deflagraram a chamada Operação Status, dando cumprimento a mandados de busca e apreensão nos municípios de Rolim de Moura/RO e Cacoal/RO.

A operação é decorrente de investigação policial por crimes praticados na comarca de Rio Branco/AC. Restou comprovado no bojo do inquérito que os criminosos cometeram estelionatos, na medida em que adquiriram carros de luxo sem o devido pagamento, que se deu mediante a entrega de cheques falsificados ou sustados.

Após a prática do delito, os investigados evadiram-se do distrito da culpa, contudo, as investigações se deram de forma minuciosa e culminou com a identificação, em solo rondoniense, da autoria dos delitos. Ao todo, estima-se que o prejuízo suportado pelas vítimas seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos diversos bens incompatíveis com as condições pessoais de um dos investigados, além de quantia expressiva em dinheiro, ouro e uma arma de fogo. Um investigado foi preso em flagrante delito na cidade de Cacoal/RO, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo.

