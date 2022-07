Estreia Digital – Fan Token do Coritiba

O Fan Token do Coxa é a grande estreia do começo do semestre.

O mercado virtual de ativo digitais começa o segundo semestre de 2022 com um grande lançamento. Fãs de esporte e torcedores do Coritiba já podem adquirir o fan token oficial do Campeão Paranaense de 2022. O token do alviverde está presente no site da corretora Bitci Brasil, empresa multinacional e líder no setor, que iniciou o seu processo de consolidação no Brasil em 2022.

Quem acompanha as notícias sobre a Bitci Brasil deve ter percebido que a corretora vem preparando grandes novidades para os seus fãs desde que passou a investir no território nacional. A última boa-nova é a chegada do Fan Token Coritiba, que teve sua criação anunciada no começo deste ano, no mês de fevereiro.

O Coritiba é uma das grandes parcerias da empresa no futebol brasileiro, a relação entre as duas instituições começou em novembro do ano passado e faz parte do processo de digitalização da marca do Coxa, a qual o clube tem como uma de suas metas. Outra grande marca parceira da Bitci Brasil é a Confederação Brasileira de Futebol. A corretora estreou o fan token da Seleção Brasileira em sua plataforma no exterior com grande sucesso e já tem planos de trazer o ativo para terras tupiniquins.

Já no esporte internacional, a empresa também representa outras marcas extremamente populares, como a Seleção do Uruguai e a MotoGP. Atualmente, a Bitci Brasil realiza em média 1.2 bilhão de transações diárias de grandes ativos da atualidade em sua plataforma. Todos esses pontos reforçam que o Coritiba investiu assertivamente nesse projeto ao se aliar a essa gigante.

“Lançamos o fan token do Coritiba após investir grandes esforços, a fim de entregar um produto à altura do torcedor da equipe. Temos convicção de que esse será mais um ativo de destaque de um de nossos parceiros. Parabenizamos o time por essa novidade”, afirmou Alessandro Valente, Presidente da Bitci no Brasil.

Como foi dito antes, a Bitci Brasil está preparando várias novidades para os torcedores brasileiros e membros do mercado digital. Por isso, vale a pena ficar atento às notícias da empresa. Através de um cadastro na plataforma da corretora, os interessados se tornam aptos a efetuar suas transações e adquirir para si o fan token do Coritiba e de outros campeões que chegarão ao site.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.