Estudantes são recepcionados por Governador Marcos Rocha e aprendem mais sobre atribuições do Poder Executivo

Estudantes do 9º ano da Escola Estadual Juscelino Kubitschek visitaram, nesta terça-feira (14), o Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia, com a missão de conhecerem de perto as atribuições do Poder Executivo. A iniciativa faz parte do projeto ‘‘Filosofia Política: as prerrogativas e funções dos três poderes’’, que possui a primeira etapa teórica, e a segunda composta por entrevistas aos representantes dos Poderes. Desta vez o entrevistado foi o governador do Estado, coronel Marcos Rocha.

Pela primeira vez, os estudantes Luiz Felipe Almeida Lopes, 14 anos, Franciane Costa Ribeiro, 14 anos, Denise Vitória Lima Afonso, 15 anos, e Rafaela da Silva Gomes, 16 anos, conheceram as dependências do Governo e tiveram a oportunidade de conversar diretamente com o governador. Eles foram escolhidos pela comunidade estudantil para representar as quatro turmas do 9º ano, público alvo do projeto.

O governador Marcos Rocha revelou aos adolescentes, que quando jovem não havia se imaginado como político, e muito menos como governador, mas garantiu que exerce a missão com responsabilidade e atento às necessidades da população. Destacou ainda que os estudantes também devem se imaginar em cargos públicos, fazendo o que é certo, para que a sociedade seja beneficiada.

‘‘Estou muito feliz, nunca tinha tido a oportunidade de conhecer alguém tão importante na minha vida. E é uma forma diferente de conhecer os Poderes’’, conta Luiz Felipe. ‘‘É muito importante ter essa experiência para esclarecer dúvidas de como funciona o Poder Executivo’’, reforça Franciane. ‘‘Estou bem animada em conhecer mais sobre o Poder Executivo’’, revela Denise. ‘‘Só conhecia o prédio do Governo, ao passar pela frente, mas é muito bom conhecer como funciona por dentro. Eu sempre tive essa curiosidade’’, disse Rafaela.

No gabinete do governador, cada estudante teve a oportunidade de sentar na cadeira do chefe do Poder Executivo. Local onde são tomadas as grandes decisões e assinados os documentos que impactam todo o Estado. Marcos Rocha pontuou aos estudantes algumas medidas adotadas nesta gestão como os investimentos feitos na educação com a aquisição de diversos equipamentos, a exemplo dos laboratórios de informática e de ciências; o pagamento do piso salarial aos professores equiparado ao nacional, e ainda contou orgulhoso do desempenho da educação rondoniense. ‘‘Temos a sexta melhor educação do Brasil e estamos em primeiro lugar na região Norte’’, destacou o governador.

O governador ainda ressaltou que tem adotado iniciativas de assistência à sociedade por meio da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento (Seas), como a criação do Programa Prato Fácil que fornece refeições saudáveis, ao custo de apenas R$ 2, sendo que o Governo custeia todo o restante da despesa. Há cinco restaurantes cadastrados na Capital para fornecimento dessas refeições. Citou ainda a criação do AmpaRO, Programa de Transferência de Renda Temporária para as famílias afetadas com a pandemia. E no âmbito da educação, lembrou ainda que foi criado Cartão Alimentação Escolar que destinou recurso para famílias de estudantes em vulnerabilidade para aquisição de gêneros alimentícios.

Os estudantes aproveitaram a oportunidade para fazer perguntas ao governador. Eles quiseram saber o que o Poder Executivo faz. ‘‘Nós aplicamos o recurso com responsabilidade para educação, saúde, segurança, estradas, assistência social e todas as demais áreas que precisam funcionar para atender as demandas da população. E cumprimos regras também. Por exemplo, temos que aplicar 25% do orçamento para educação e 12% para a saúde, e o restante do recurso tem que ser usado para todas as demais necessidades’’, esclareceu o governador.

Questionaram o governador também sobre como é feita a execução das leis. ‘‘Nós cumprimos as leis, pois sabemos que as regras existem para serem cumpridas e isso dentro do que é moral’’. O governador ainda aproveitou para esclarecer que o Executivo envia para o Legislativo projetos de Lei, e cabe aos deputados aprovarem ou não, e que o governo também pode criar regras por meio de decretos. E salientou que em Rondônia, há harmonia entres os três Poderes.e

Os estudantes ainda procuram esclarecer o papel social do Poder Executivo. ‘‘É importantíssimo, pois quando se tem um governador e uma equipe de Governo trabalhando bem tudo funciona’’.

O governador Marcos Rocha explicou que assumiu o Governo quando o mesmo estava com R$ 420 milhões faltando no orçamento para cumprir o que era necessário. “Muitos acreditavam que iria faltar recurso para pagar os servidores, mas através de um trabalho focado na aplicação correta dos recursos e no desenvolvimento foi possível superar essa situação financeira negativa e Rondônia é um dos poucos estados com a situação econômica equilibrada”, pontuou o governador.

Eles também demonstraram curiosidade sobre a relação entre o Poder Executivo e os demais Poderes. Marcos Rocha deixou claro que o Governo tem primado pela transparência das ações e harmonia entre os Poderes para que haja desenvolvimento no Estado, e destacou que quando se faz as coisas do jeito certo não tem motivos para esconder o que se está fazendo.

Para o diretor da escola, Andrelino Morais de Souza, a experiência que o projeto proporciona à comunidade escolar é muito importante. ‘‘Os Poderes estão abrindo as portas para os estudantes, e eles têm a oportunidade de conhecê-los não apenas na teoria, mas na prática. Ficamos muito felizes de os alunos conhecerem como funciona a dinâmica do Judiciário, Legislativo, e Executivo. Agradecemos ao governador por nos receber. Essa é primeira vez que um governador do Estado abre as portas para receber os alunos que fazem parte do projeto. Nosso professor que criou o projeto está de parabéns, pois desta maneira o aluno não se tornará um analfabeto político, mas sim vão conhecer a política que interfere no dia a dia de cada um’’.

O professor de história, Júnior Rangel, que criou o projeto, explica que a ideia surgiu em 2019 como uma pesquisa de extensão que transformou-se em um projeto regular. ‘‘É importante iniciar os estudantes na vida política como reforço do exercício da cidadania, e assim a nossa proposta é levá-los a conhecer o que cada poder faz, prerrogativas, extensões e funções de cada um. E entender a divisão dos Poderes, e quais as habilidades e competências devem ter os membros do Legislativo, Executivo e Judiciário. A política faz parte da nossa vida, não entender e não participar dela, é deixar ser governado por outros’’, conta.

Para o secretário de Estado da Educação (Seduc), Suammy Vivecananda, a iniciativa precisa ser ampliada para as demais escolas diante da importância que o projeto possui para a comunidade estudantil. ‘‘É um projeto de valor cidadão muito grande’’. O governador Marcos Rocha também avaliou o projeto como uma ação positiva para educação rondoniense. ‘‘É muito bom para eles e também para mim, pois tive o prazer de recebê-los e ter esse momento de confraternização e aprendizados. E eu pude explicar para eles como a harmonia dos Poderes é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade’’.

Via Vanessa Moura/Secom