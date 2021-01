Estudo revela doença que triplica o risco de morte por Covid-19

Pesquisadores norte-americanos descobriram que a probabilidade de morte por coronavírus é quase 2,7 vezes maior em pacientes com esquizofrenia do que em infectados sem a doença.

O estudo publicado na quarta-feira, 27, na revista “JAMA Psychiatry” analisou registros de 26.540 pacientes em Nova York de março a maio de 2020, com 7.348 registros de contágio pelo Sars-Cov-2. Posteriormente, dividiram participantes em três categorias – com transtornos do espectro esquizofrênico, transtornos de humor e transtornos de ansiedade generalizada, comparando os resultados da doença com outros infectados pela covid-19 sem sintomas referidos.

Assim, dentre os mais de sete mil participantes do estudo infectados pelo coronavírus, 75 pacientes sofriam de esquizofrenia, 564 tinham transtornos de humor e mais 360 foram observados com transtornos de ansiedade. Além do mais, 864 pacientes com covid-19 morreram ou foram transferidos para hospícios em um prazo de 45 dias após o diagnóstico.

Após terem exercido correção de resultados levando em consideração gênero, idade, etnia e outros fatores de risco, os pesquisadores descobriram que em pessoas com esquizofrenia as chances de morrer por covid-19 são maiores em aproximadamente 2,7 vezes. No entanto, ligações entre transtornos de humor e ansiedade generalizada com morte por coronavírus não foram encontradas.

Deve-se notar que, segundo autores do estudo, a redução de expectativa de vida em pacientes com esquizofrenia habitualmente está ligada a outros fatores médicos de risco, e a questão exige mais estudos.

