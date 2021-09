Estudo revela que solução salina pode inibir replicação do coronavírus

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) desvendaram o mecanismo bioquímico pelo qual a solução salina hipertônica inibe a replicação do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19. O estudo, publicado na revista ACS Pharmacology & Translational Science, foi realizado em células epiteliais de pulmão infectadas com o novo coronavírus. Caso a eficácia seja comprovada em testes clínicos, o achado pode contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção ou mesmo tratamentos para a Covid-19.

“Dada a gravidade da pandemia, acreditamos que seria importante avançar nesse estudo e realizar testes clínicos para verificar a eficácia do uso de spray e de nebulização com solução hipertônica de cloreto de sódio [NaCl] como forma de profilaxia, ajudando a diminuir a disseminação do vírus no organismo infectado e a reduzir as chances de uma inflamação mais grave”, diz Cristiane Guzzo, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP).

A investigação teve apoio da Fapesp e contou com a participação dos pesquisadores Edison Durigon, também do ICB-USP, e Henning Ulrich, do Instituto de Química (IQ-USP). Os autores ressaltam que, embora as evidências sugiram que o uso da solução de cloreto de sódio iniba a replicação do vírus, o achado não representa uma proteção total contra a infecção –muito menos a cura da doença.

“Trata-se de uma medida muito simples e barata, já utilizada como profilaxia para outras doenças respiratórias e que poderia minimizar a gravidade da Covid-19 ao reduzir a carga viral. Ela poderia ser adicionada aos protocolos de segurança, sem substituir o uso de máscaras, distanciamento social ou a necessidade de vacinação”, destaca Guzzo.

Imagem gráfica mostra o vírus SARS-CoV-2

