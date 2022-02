Estudos sobre o saneamento básico em Porto Velho podem ser consultados antes da última audiência pública Segundo encontro acontecerá no dia 14 de março, no Teatro Banzeiros

Segundo encontro acontecerá no dia 14 de março, no Teatro Banzeiros

Após a realização da primeira audiência pública que discutiu a universalização do saneamento básico em Porto Velho, o município se prepara para o segundo e último encontro antes do início do processo licitatório para a concessão do serviço. Enquanto isso, os estudos técnicos sobre o assunto seguem disponíveis para consulta.

A primeira audiência aconteceu na última semana e contou com a presença do prefeito e vice-prefeito de Porto Velho (Hildon Chaves e Maurício Carvalho), titulares e adjuntos de secretarias municipais, além de representantes de entidades, autarquias e da população em geral.

Na ocasião, foram apresentados os estudos para que se apontassem considerações e sugestões ao projeto. Os documentos foram explanados detalhadamente por técnicos das respectivas áreas.

ESTUDOS

O primeiro deles, o estudo técnico, detalha, entre outras informações, as importantes bacias hidrográficas da região, o histórico de crescimento populacional de Porto Velho e os modelos de ocupação. Essas informações são importantes para a análise de investimentos necessários para a execução das obras.

Estudo não prevê alterações no valor das tarifas do serviço

Já o estudo econômico-financeiro detalha os custos e despesas para a realização das obras, receita e fluxo de caixa projetado para o período da concessão, além do cronograma físico-financeiro dos investimentos.

Por fim, o estudo jurídico trata do modelo de contratação escolhido para a universalização do serviço em Porto Velho. Entre os pontos estão os requisitos prévios, as características da modelagem proposta e os requisitos de habilitação. O estudo detalha, ainda, o edital de licitação e como funcionará o contrato de concessão entre a empresa vencedora e a Prefeitura.

INFORMAÇÕES

O investimento na concessão comum está na ordem de R$ 2,5 bilhões e sem qualquer gasto por parte da Prefeitura. A vigência do contrato é de 30 anos.

Nos primeiros cinco anos, o município espera universalizar o fornecimento de água tratada aos distritos, atendendo cerca de 95% dos moradores dessas localidades. No mesmo período, a estimativa é atender 70% da capital com o mesmo serviço. No decorrer dos anos, o avanço também vai se estender ao esgotamento sanitário, com coleta e tratamento.

Porto Velho é uma das últimas cidades no ranking de saneamento básico

A escolha pelo modelo ocorre após a falta de atendimentos de metas estabelecidas junto à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd). Hoje, Porto Velho tem pouco mais de 2% de esgotamento sanitário e 30% da população com água tratada. A capital é uma das últimas colocadas no ranking nacional de universalização do saneamento básico.

Recentemente, a Prefeitura esclareceu que a concessão não resultará em aumento no valor das tarifas, uma vez que o estudo demonstrou viabilidade financeira, mesmo com o valor cobrado no ano de 2018.

Além da ampliação do serviço de saneamento básico, o contrato também prevê uma outorga mínima pré-estabelecida no valor de R$ 122 milhões. O valor pago pela empresa poderá ser utilizado em outras necessidades do município.

SEGUNDA AUDIÊNCIA

A segunda audiência pública sobre o assunto está prevista para acontecer no dia 14 de março, das 15h às 19h, no Teatro Banzeiros. O encontro também terá transmissão on-line na página da Prefeitura no YouTube.

Dessa vez, serão ouvidos os líderes e presidentes de bairros, conselhos e administradores de distritos. O objetivo é esclarecer cada fase do processo e o papel do município na execução do serviço.

Contribuições, dúvidas e pedidos de esclarecimentos podem ser encaminhados ao e-mail: [email protected], dentro do prazo estabelecido em edital.

Confira os estudos disponíveis:

Estudo Técnico

Estudo Econômico-Financeiro

Estudo Jurídico

Clique aqui para conferir a apresentação dos estudos do procedimento de manifestação de interesse nº 001/2018

Abaixo a realização da primeira audiência pública realizada no dia 14 de fevereiro: