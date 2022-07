Etapa final do 29º Interdistrital de Esportes acontece nos dias 15 e 16 de julho

A etapa final do 29º Interdistrital de Esportes 2022 tem uma nova data. A competição acontecerá nos dias 15 e 16 de julho, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, reunindo equipes masculinas e femininas de futebol dos distritos da BR-364 e da região do baixo Madeira.

Anteriormente, o evento estava agendado para os dias 8 e 9 de julho. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) informa que o adiamento busca melhorar a estrutura e a organização para as finais da competição. Além disso, o estádio não estava disponível na data anterior em função dos jogos do Campeonato Estadual Sub-20.

Os dois primeiros jogos, de semifinais, serão entre as equipes femininas de Vista Alegre contra Calama e São Carlos contra Kaxarari.

Já no masculino, o primeiro jogo é entre Kaxarari e Cuniã e o segundo entre Calama e Extrema. Os resultados das semifinais levarão as equipes aos confrontos finais que serão realizados nos dias 15 e 16 de julho com a consagração dos campeões do 29º Interdistrital de Esportes 2022.

Texto: Marilza Rocha

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)