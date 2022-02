EUA aplicam sanções à empresa responsável por gasoduto Nord Stream 2 A Alemanha interrompeu na terça-feira ações relacionadas ao gasoduto, no valor de US$ 11 bilhões, citando as decisões da Rússia em relação à Ucrânia

