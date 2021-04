EUA atualiza regras para viajantes vacinados contra a Covid-19

Nesta sexta-feira (2/4), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de saúde dos Estados Unidos, atualizou suas recomendações de viagens para indivíduos totalmente vacinados contra a Covid-19 – ou seja, que já receberam a última dose da vacina há pelo menos duas semanas.

Segundo o órgão, essas pessoas podem fazer viagens domésticas e internacionais “com baixo risco para si mesmas”, mas ainda precisam seguir recomendações sanitárias como uso de máscara, distanciamento social e higienização constante das mãos.

Será preciso tomar a vacina contra a Covid-19 para viagens internacionais?

Pessoas totalmente vacinadas não precisarão apresentar o teste RT-PCR negativo no momento do embarque, salvo para destinos que determinarem o exame. A quarentena no retorno aos Estados Unidos está dispensada, desde que o passageiro apresente resultado negativo para Covid-19 e refaça o teste de três a cinco dias após o desembarque no país.

Os novas orientações não significam que o CDC esteja recomendando viagens no momento, de acordo com o documento. Pessoas que estiveram recentemente no Brasil, na China e na África do Sul continuam impedidas de entrar no país.

Praticamente todos os visitantes internacionais que desejam ir para os EUA precisam apresentar teste negativo para Covid-19 antes de viajar para o país.

Metrópoles

foto ilustrativa