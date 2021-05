EUA e China voltam a trocar acusações sobre origem da pandemia

(ANSA) – Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedir que a Inteligência do país entregue um relatório “em até 90 dias” sobre as origens da pandemia de Covid-19, o governo chinês criticou publicamente a iniciativa nesta quinta-feira (27).

Segundo um dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, “as motivações e os objetivos da administração Biden são claros” enquanto “a obscura história da comunidade de Inteligência norte-americana é conhecida há tempos no mundo, como por exemplo, no caso das acusações infundadas dos Estados Unidos sobre as armas de destruição em massa como justificativa para invadir o Iraque”.

Um dia antes, a Casa Branca informou que o presidente norte-americano pediu que as equipes de Inteligência “dobrem seus esforços para recolher e analisar as informações que poderiam nos trazer mais próximos de uma conclusão definitiva” sobre a origem da pandemia de Covid-19 e de concluí-los em “até 90 dias”.

“Como parte desse relatório, perguntei sobre áreas que podem ser de interesse para investigação adicional, incluindo específicas questões sobre a China”, disse Biden, reforçando que quer a participação do país asiático “em uma investigação internacional completa, transparente e baseada em provas”.

No entanto, a China questiona as intenções dos EUA porque uma análise conduzida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), encerrada em fevereiro, não conseguiu atrelar aos chineses a origem do coronavírus Sars-CoV-2. No entanto, alguns membros da comitiva, informaram que Pequim não forneceu todos os dados de casos iniciais da pandemia.

Fontes ligadas a Washington querem ter certeza se o vírus causador da Covid-19 vazou de um laboratório de Wuhan, de maneira acidental, uma das teorias mais defendidas pelo governo norte-americano desde a época em que Donald Trump estava no poder.

Pequim, por sua vez, nega qualquer tipo de acusação e diz que os primeiros casos “surgiram ao mesmo tempo” em diversos locais do mundo e que o país foi apenas o primeiro a notificar a OMS.

(ANSA).

foto ilustrativa