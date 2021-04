EUA estão entrando em período de rápido crescimento e criação de emprego, diz Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos estão entrando em um período de rápido crescimento e criação de empregos. Durante um evento virtual do Clube Econômico de Washington, o dirigente voltou a dizer que a economia está em um “ponto de inflexão”.

No entanto, o líder do Fed alertou para a possibilidade de haver uma nova onda da pandemia, com aumento de infecções, devido às novas variantes do coronavírus, que se disseminam mais rápido. “Os riscos ainda permanecem”, declarou.

Ao ser questionado sobre o impacto da expansão fiscal do governo Joe Biden na inflação, Powell respondeu que os dirigentes da autoridade monetária “não dão conselhos” ao Congresso e ao governo.

De acordo com ele, o nível atual da dívida pública americana é “bastante sustentável” e a rolagem pode ser feita. No entanto, ele alertou para a trajetória da dívida no longo prazo, que ele classifica como “insustentável”.

Fonte: Estadão Conteúdo